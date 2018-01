Kate Middleton, esposa do príncipe William, é capa de uma revista pela primeira vez

Foto: Reprodução|Vogue

Uma das mais importantes revistas do mundo, a Vogue, em sua edição britânica, completa 100 anos em 2016. E, para comemorar a data, a publicação terá, neste mês de maio, uma capa para lá de especial. Isso porque é a primeira vez que a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, esposa do príncipe William, posa para uma revista.

Kate foi clicada pelo fotógrafo Josh Olins, um dos mais badalados do mundo da moda no momento. O ensaio aconteceu em Norfolk, cidade do leste da Inglaterra onde a duquesa passou boa parte de sua vida. Além do retrato da capa, outras seis fotos estamparão as páginas internas da edição comemorativa.

Apesar da estreia de duquesa no mundo editorial, essa não é a primeira vez que um membro da família real britânica aparece na capa de uma revista. A princesa Diana - falecida em 1997 -, por exemplo, já esteve na capa em quatro oportunidades: nos anos de 1981, 1991, 1994 e 1997, sendo a última uma homenagem póstuma.

Leia também no E+:

Princesa Charlotte gosta de receber carinhos de seu novo hamster de estimação

Por bloqueio do WhatsApp, Luciano Huck critica Justiça e ganha apoio de Mark Zuckerberg