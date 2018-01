Kate Hudson publica foto nua no Instagram

A atriz californiana nasceu no dia 19 de abril de 1979 Foto: Divulgação

Kate Hudson publicou uma foto nua em seu Instagram. A atriz de 37 anos seguiu os passos de Kim Kardashian West e Chrissy Teigen mostrando tudo numa foto sem roupas apenas porque ela estava "muito feliz" que o final de semana estava chegando.

Na imagem, em que é possível ver a atriz posando de costas para a câmera com uma luz fraca, ela aparece com uma mão nos quadris e a outra no ar. Munida de muita auto-estima, a artista já escreveu um livro chamado Muito Feliz: Maneiras Saudáveis de Amar o seu Corpo. "Nunca é tarde demais para começar o processo de amar o que é se sentir forte", diz ela.

Filha dos veteranos de Hollywood Goldie Hawn e Bill Hudson, Kate disse que foi ensinada pela mãe a aceitar o próprio corpo. Ela disse: "Minha mãe sempre celebrou o corpo feminino, então ela me deu confiança. Eu sinto que quando eu comecei a me tornar uma mulher e ganhar formas, isso era celebrado".

Anteriormente, a atriz havia dito que prefere estar nua porque sua família sempre esteve confortável com isso. "Minha família sempre viveu confortavelmente nua. Eu prefiro estar nua do que com roupas. Eu acho que roupas me restringem. Quando eu chego em casa eu só quero ficar sem nada. Quando você é uma dançarina, você é extremamente confortável com seu corpo e minha mãe era uma dançarina", afirmou.