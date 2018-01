Kate Hudson gosta de fazer treinos pesados para se conectar consigo mesma

Kate pratica boxe Foto: Bang Showbiz

Kate Hudson gosta de treinos "agressivos". A atriz de 37 anos admitiu que faz exercícios intensos para manter-se em dia com seu corpo e mente.

Em entrevista para a edição de Junho da revista Shape, a loura contou: "Às vezes eu preciso desse tipo de rotina, como a do boxe. Eu recentemente também tentei um novo treino chamado The Class, de Taryn Toomey, e eu amei. É meio difícil de descrever - é como um acampamento combinado com ioga e cardio. Também é uma experiência espiritual na qual você elimina a energia tóxica. É muito legal mas é definitivamente para pessoas que querem pegar pesado. Quando eu exercito, eu preciso conectar comigo mesma e ver como eu estou me sentindo no momento, porque meu humor muda constantemente".

Entretanto, a mãe de Ryder Robinson, 12, com o ex-marido Chris Robinson, e Bingham Bellamy, 4, com o ex-parceiro Matt Bellamy, revelou que o pilates, que começou a fazer aos 19, é a melhor aula para ela.

A atriz explicou: "Quando eu tinha 19 eu descobri o pilates e eu ainda faço isso. É o treino que meu corpo realmente responde. É tudo sobre alinhamento, alongar sua coluna e fortalecer seu núcleo. Me faz sentir mais forte. Pilates é sempre desafiador. Os passos avançados são incríveis, mas tão difícil. Para mim é o melhor".