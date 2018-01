Kate Hudson fará série com padrasto Kurt Russell

Foto:

A atriz Kate Hudson será produtora executiva da nova série The Barbary Coast, ao lado de seu padrasto, Kurt Russell, seu irmão, Clive Hudson, e Mel Gibson, que também irá participar, dirigir e co-escrever alguns episódios.

O programa é inspirado no livro homônimo do autor de Gangues de Nova York, Herbert Asbury, e se passa na época da corrida do ouro em 1849, durante a qual houve um enorme influxo de ladrões, prostitutas e jogadores em São Francisco, nos Estados Unidos.

Não será a primeira vez que Kurt e Kate irão contracenar um com o outro, já que devem fazê-lo no filme de desastre Deepwater Horizon, previsto para ser lançado em setembro.

