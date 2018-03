Karol Conká e CAIXA lançam música em homenagem à lutadora Joice Silva

Foto: Reprodução/ Youtube

Em parceria com a CAIXA Econômica Federal, a rapper Karol Conká lançou nesta segunda-feira, 20, a música Tô na Luta, feita em homenagem à atleta olímpica Joice Silva.

A CAIXA é a patrocinadora de uma série de atletas que vão disputar a Olimpíada Rio 2016 e criou a campanha 'Sons da Conquista', que visa homenagear os atletas e o esporte brasileiro através da música.

Joice Silva, uma das maiores promessas da luta olímpica do Brasil para este ano, é uma das personagens a ter sua história contada pelo som e imagem. O videoclipe feito todo em animação será transmitido em forma de campanha promocional na TV de todo o País. A curitibana Karol Conká é conhecida por representar o empoderamento negro e feminino através de suas músicas e em Tô Na Luta ela não deixa por menos. É feita uma narração de toda a trajetória de Joice, como suas superações e vitórias.

Nas ruas do Rio de Janeiro, a trajetória de Joice Silva é homenageada por meio de um painel urbano pintado pelo artista Valdi Valdi na zona norte da capital carioca.

Anteriormente, os atletas Fernando Fernandes e Arthur Zanetti também ganharam suas próprias músicas, interpretadas respectivamente pelos artistas Projota e MC Rashid.

Um trecho do videoclipe já foi disponibilizado em um canal no Youtube e para ouvir a música em usa versão completa, basta seguir o perfil da CAIXA (@Caixa) no Twitter e fazer um post "@caixa QUERO + ?#?SonsDaConquista", um link será enviado para cada usuário que participar.