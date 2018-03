Kanye West se sente 'abençoado' por ter Kim Kardashian em sua vida

Foto: Bang Showbiz

O rapper Kanye West revelou sentir gratidão por ter a esposa Kim Kardashian em sua vida. "Minha esposa fez a melhor refeição do Dia dos Pais de todos os tempos. Estou tão grato, feliz e abençoado. Obrigado por fazer minha família (sic)"

Além disso, ele revelou que acredita que Kim empodere as mulheres: "Ela quebrou fronteiras com a moda onde os designers não estavam fazendo roupas para mulheres com forma, e agora eles estão dando poder às mulheres. [Ela está] dando poder às mulheres em uma sociedade matriarca onde as mulheres podem ganhar dinheiro. Como ela disse: 'Ok, meu marido talvez tenha investido tudo o que tinha em moda, tudo o que tinha em criatividade para quebrar barreiras, mas eu coloco dinheiro na conta'. Todas essas declarações significam que ninguém jamais desrespeitou minha esposa, ponto final".

Por fim, em uma série de postagensde agradecimento em seu Twitter, ele escreveu: "Agradeço a Olivier pela concepção de sua coleção em torno de minha esposa. Isso é visionário, já que acredito que Kim é nosso 'tudo' dos tempos modernos. Agradeço a Demma por usar os moletons 'I feel like Pablo' em seu show, este é meu amigo e nós trocamos ideias e referências há anos desde a época em que ele desenho para Yeezy... Olivier desenvolveu roupas para meu desfile. Isso foi real, foi inovador, ele é um amigo de verdade".