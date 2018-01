Kanye West quer ter mais um filho com Kim Kardashian

Kanye West gostaria de ter o seu terceiro filho com Kim Kardashian. Foto: Bang Showbiz

Em uma das cenas do reality show Keeping Up With the Kardashians, Kim Kardashian revelou que Kanye West tem falado bastante sobre a possibilidade de terem juntos mais um filho.

"Kanye tem dito isso a cada dia desde a última semana. E eu era como: 'não acho que posso carregar outro. Apenas me sinto como se nunca serei a mesma lá embaixo'. Kanye diz que é a mesma sensação", disse a socialite, mostrando-se relutante.

Em outra parte do programa, Kim disse ter ficado 'de coração partido' depois de deixar Kanye West chateado por faltar em sua gravação de vídeo

A socialite e sua irmã, Kourtney Kardashian, tinham voado para a Islândia para ficar com seu marido, mas não conseguiram chegar a tempo da gravação do clipe da música Highlights, já que elas acabaram perdendo muito tempo visitando os pontos turísticos do país.

Kim chegou ao local da gravação após o término das filmagens. "Quando chegamos à geleira, Kanye já tinha feito a gravação e eu fiquei de coração partido", disse ela no programa Keeping Up with the Kardashians.

"Ele foi legal e me beijou, e está tudo bem, mas apenas sei que ele está provavelmente mais desapontado comigo. Me sinto tão mal, e tão culpada... a única coisa que eu estava aqui pra fazer e eu perdi. Normalmente me recomponho, mas estou decepcionada comigo mesma. Não sei qual é a coisa certa a fazer", desabafou.

Para compensar sua falta de pontualidade, Kim deixou o grupo durante uma viagem para ver a Aurora Boreal e passar mais tempo com seu marido.