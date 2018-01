Kanye West comprou seu primeiro celular para tentar impedir o casamento de Kim Kardashian

'China: Through The Looking Glass' MET Costume Institute Benefit Gala in New York. Foto: Bang Showbiz

O rapper Kanye West revelou que comprou seu primeiro celular no ano de 2011, quando descobriu que sua atual esposa estava noiva do jogador de basquete Kris Humphries.

Em uma conversa no capítulo final de Kocktails With Khloe, Kanye contou: "Comprei um celular porque alguém decidiu que queria se casar com Kris Humphries. Olhei na internet e vi Kim com alguém extremamente alto, então pensei: 'preciso ligar para ela'. Comecei a enviar fotos de certos jogadores de basquete que costumavam ser legais e agora vestem as calças o dia todo. Tipo, 'esse é o seu futuro'".

O casamento de Kim e Kris durou apenas 72 dias, e ela comeou a namorar com Kanye em 2012, tornando-se pais da pequena North em 2013.

Kim também revelou que North acidentalmente destruiu as músicas de Kanye antes de ele começar a gravar seu novo álbum, The Life Of Pablo, mas não se irritou: "Kanye tinha todos os raps em seu celular antes de realmente começar a gravá-los, e North deixou o aparelho cair no vaso sanitário. Eles não puderam ser recuperados, mesmo o celular tendo sido enviado para quatro lugares. Kanye nem sequer ficou bravo. Eu teria pelo menos gritado, ou chorado", contou.

