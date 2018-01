Kaká responde comentário em foto com namorada: 'Cuida da tua vida'

Kaká respondeu a comentário sobre sua ex, Caroline Celico. Foto: Denise Andrade/ESTADÃO

Recentemente, Kaká publicou uma foto ao lado de sua namorada Carolina Dias. Nos comentários, um dos seguidores resolveu aconselhar o jogador a voltar com a ex-esposa, Caroline Celico, de quem se separou em julho de 2015.

"Triste por você, meu irmão. Casamento é um só, pare de viver uma mentira, volte para sua esposa, reconstrua seu casamento. Deus abençoe", comentou o seguidor.

Mas Kaká não deixou barato e mandou o homem cuidar de sua vida: "Queridão, vocÊ não me conhece, você não convive comigo, você não conhece meu coração, você não sabe os motivos do meu divórcio, você não é Deus. Sendo assim, fica com aquele louvor para você: 'Cuida da tua casa, cuida da tua vida'".