Kadu Moliterno processa Luana Piovani por citação em vídeo sobre agressão

Pelo YouTube, a também modelo afirmou que a ex-mulher e uma ex-namorada de Kadu Moliterno haviam sofrido agressões do ator. Foto: Paulo Giandalia/Estadão

O ator Kadu Moliterno entrou com processo contra Luana Piovani nesta terça, 11, depois de a atriz e modelo tê-lo denunciado em seu canal no YouTube, na semana passada. As informações são do jornal Extra.

No vídeo, Luana falou sobre a agressão que Moliterno teria feito à sua ex-esposa Ingrid Saldanha, além de comentar sobre a acusação de sua ex-namorada, Brisa Ramos, que também afirmou ter sido vítima do ator, em 2014.

"Kadu Moliterno, que já foi meu par [na dramaturgia], bateu na esposa. Ela foi capa da revista Veja com a manchete: 'Não foi a primeira vez’, e não soube de condenação. Continua trabalhando, fazendo novelas, posando com as novas namoradas para as revistas de celebridades", disse.

O advogado que representa o ator, Jonas Tadeu Nunes, contou que o cliente se sentiu ofendido e ressaltou que Moliterno não teria batido em ninguém.

“O processo foi julgado e encerrado. Ao comparar Kadu com José Mayer, a atriz o coloca como um costumeiro agressor", disse à publicação, complementando que seu cliente não quer dinheiro, mas sim uma repreensão por parte da Justiça.