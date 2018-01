Kadu Moliterno fala sobre filho militante gay: 'É o orgulho da família'

Kadu Moliterno e o filho mais novo, Kenui Foto: Reprodução/Instagram @kenuimoliterno

Filho mais novo de Kadu Moliterno, Kenui tem há um ano um canal no YouTube chamado 'Gay Code', no qual fala sobre homossexualidade e tem todo o apoio do pai. “Ele é o orgulho da família. Está ajudando muita gente ao se posicionar dessa forma no YouTube. Acho o maior barato. A mentalidade lá (nos EUA) é completamente diferente. As pessoas não têm a mesma postura que no Brasil. Fico mais tranquilo, acho que ele está protegido. Mas o preconceito existe, não dá para mudar isso. No fundo, a gente sempre fica preocupado”, disse o ator à colunista Patrícia Kogut, do jornal 'O Globo'.

Kenui se assumiu homossexual há três anos após se mudar para Los Angeles, nos Estados Unidos. O jovem de 19 anos conta que no Brasil sofreu muito bullying antes mesmo de se posicionar sobre sua sexualidade, e isso o estimulou a fundar o canal no YouTube para ajudar outros jovens que sofrem preconceito.

Em entrevista ao “Ego”, Kenui Moliterno contou como foi a reação do pai quando ele assumiu sua homossexualidade. “Quando eu disse para ele sobre o meu relacionamento, ele simplesmente disse ‘que legal! Ele trabalha?’. Não acreditei na resposta dele, mas comecei a chorar. Depois ele me disse que trabalhou a vida toda na Globo onde muita gente é gay e acha uma coisa normal. No final ainda disse, ‘eu só me importo com a sua felicidade, a sua orientação sexual é irrelevante’. Fico muito feliz de ter uma família tão tranquila que não se importa sobre a minha orientação sexual. Eu acho que todos os pais deveriam ter essa reação.”