Justin Trudeau tira selfie com adolescentes no dia da formatura

A selfie dos jovens com Justin Trudeau. Foto: Cameron Corrado/Handout via Reuters

Um grupo de adolescentes canadenses tiveram uma grande surpresa enquanto comemoravam a formatura na última sexta-feira, 19: o primeiro-ministro Justin Trudeau passou pelo local e tirou uma selfie com os adolescentes.

Trudeau estava correndo no Stanley Park Seawaal em Vancouver, quando esbarrou num grupo de estudantes vestidos para a formatura. Então o fotógrafo oficial do político, Adam Scotti, tirou algumas fotos do momento e publicou no Instagram.

O primeiro-,ministro Justin Trudeau surpreendeu jovens que estavam num parque no dia da formatura. Foto: Adam Scotti/Handout via Reuters

"Eu sempre adoro ver as expressões das pessoas quando elas percebem quem acabou de passar, muitas vezes bastante tempo depois que ele passou", escreveu Scotti na rede social.

Por sorte, esses adolescentes perceberam quem estava ali e pediram uma selfie com Trudeau, que aceitou. A foto foi tirada pelo fotógrafo da formatura.