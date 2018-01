Justin Timberlake anuncia novo single

Foto: BANG Showbiz

O novo single do cantor Justin Timberlake, intitulado 'Can't Stop the Feeling', será lançado nesta sexta-feira, 6. O cantor não lança um música inédita há mais de três anos.

O anúncio foi feito via Twitter, na qurta-feira, 4, quando ele postou "CantStopTheFeeling mais 2 dias". Apesar de a música não ter vazado até agora, a gravadora já está distribuindo o single para algumas rádios.

O cantor retwittou uma mensagem do apresentador de rádio Michael Bennett, que escreveu: "Esta música do @jtimberlake é uma das melhores gravações que ouvi este ano. Mal posso esperar para tocá-la para vocês na sexta-feira na @ 965ampradio #CantStopTheFeeling".

Leia também no E+:

Aos 49 anos, Janet Jackson está grávida do primeiro filho

Beyoncé e Jay Z se separaram em inúmeras ocasiões, de acordo com prima da cantora