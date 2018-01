Justin Timberlake anuncia álbum de inéditas após 5 anos

Justin Timberlake anuncia o lançamento do álbum 'Man of the Woods' Foto: Youtube/@JustinTimberlake

Justin Timberlake anunciou hoje, 2, o lançamento de Man of the Woods, seu quinto álbum de estúdio desde que iniciou sua carreira solo, em 2002. Seu último trabalho havia sido The 20/20 Experience 2 of 2, de 2013.

O primeiro single será lançado nesta sexta-feira, 5, mas o disco completo estará disponível nas lojas e plataformas digitais somente no dia 2 de fevereiro.

"Mais do que qualquer álbum que eu já escrevi, esse álbum foi influenciado pelo lugar de onde eu vim. É um álbum pessoal", diz o cantor no vídeo promocional.

Em outubro, Timberlake foi confirmado como atração principal do show do intervalo do Super Bowl. O evento está marcado para o dia 4 de fevereiro, dois dias antes do lançamento de seu novo disco.