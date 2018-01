Justin Bieber recusa se apresentar durante evento do Donald Trump

Foto: Divulgação

Justin Bieber disse não a um convite para cantar na Convenção Nacional do partido Republicano, realizada na última semana. Os organizadores do evento ofereceram um cachê de US$ 5 milhões (R$ 16 milhões) ao cantor. Segundo o site TMZ, quem o aconselhou a recusar a oferta foi o jogador de basquete e seu amigo LeBron James.

De acordo com a publicação, o empresário do cantor e a agência que cuida de sua imagem ameaçaram deixá-lo se ele participasse do evento. O empresário contatou LeBron, que estava em Cleveland, que garantiu que o evento era "100 por cento político".

Os organizadores, porém, prometeram a Bieber que a apresentação não seria um ato político: o show duraria 45 minutos e ele não precisaria falar nenhuma palavra em apoio a Donald Trump, candidato à presidência dos EUA.

No fim das contas, o cantor recusou a proposta, que seria o seu maior cachê até hoje.