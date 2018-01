Justin Bieber realiza sonho de fã que luta contra câncer

Justin Bieber conheceu fã com câncer em São Paulo. Foto: Chad Batka/The New York Times

Durante sua passagem por São Paulo, Justin Bieber realizou o sonho de um fã curitibano, o Pedro Henrique, de 16 anos, que está lutando contra um câncer. O encontro, que aconteceu no último sábado, 1º, foi proporcionado pela ONG Make-a-wish, que realiza sonhos de crianças portadoras de doenças graves.

O primo de Pedro compartilhou um depoimento no Facebook sobre o encontro com o cantor. "Preciso contar uma coisa. Eu esperava diferente. Achava que seria um encontro frio. Mas a fama que as pessoas constroem em cima de um artista, muitas vezes, não é a verdade.O que eu acabei de presenciar foi algo completamente diferente. Mais do que conversar, o cantor literalmente deu uma injeção de ânimo no meu primo e fez ele sair dali com a certeza que venceria qualquer batalha", relatou.

"A experiência foi inexplicável. Para falar a verdade, a minha vida é toda cheia de ‘turbulências’, então aquela sala e aquele momento foi como nos filmes”, contou Pedro em entrevista à Capricho. Alguns dias antes, quando Bieber estava no Rio de Janeiro, a ONG também promoveu o encontro de outra fã com o cantor. Kaline, que sofre de artrite idiopática juvenil, tinha o sonho de conhecer o ídolo.

O vídeo abaixo, publicado por uma página da fãs de Bieber, mostra um pouco do encontro entre Pedro e Bieber: