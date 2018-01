Justin Bieber é filmado jogando Pokémon Go no Central Park de Nova York

Foto: Reprodução

Justin Bieber entrou na febre do Pokémon Go, aplicativo que simula a aparição de personagens do desenho animado japonês que se popularizou nos anos 1990. Em Nova York para tocar no Madison Square Garden nesta segunda-feira, 18, o cantor foi visto neste domingo no Central Park em uma caçada para pegar um Gyarados.

A movimentação do astro foi filmada por seu amigo Alfredo Flores e um de seus empresários, Scooter Braun. Enquanto Justin caminha com os olhos na tela do celular, muitos curiosos se aglomeram a seu redor.

Veja os vídeos abaixo:

When #Gyrados decides to pop up across the street from Central Park and all hell breaks loose! #GottaCatchEmAll @justinbieber | : @johnny #sundayfunday #pokemon Um vídeo publicado por Alfredo Flores (@alfredoflores) em Jul 18, 2016 às 12:34 PDT