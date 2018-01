Justin Bieber exige que vizinhos passem por avaliação mental

Foto: Reprodução / Instagram

O cantor Justin Bieber está travando uma nova batalha com seus ex-vizinhos Jeffrey e Suzanne Schwartz, de forma que seus advogados apelaram para que ambos passem por um teste para provar que estão lutando contra problemas psicológicos, como resultado de um episódio em que o cantor atirou ovos na casa deles ocorrido há dois anos.

De acordo com o site TMZ, Mesmo que seu período de liberdade condicional da condenação pelo ato tenha sido encerrado mês passado, trinta dias antes do previsto, o casal de vizinhos entrou com outro procedimento legal, alegando que Justin os teria sujeitado às consequências da organização de festas e do uso de drogas, e estariam sofrendo de dores de cabeça e insônia após o incidente no condomínio fechado em Calabasas, na Califórnia.

Justin foi condenado e recebeu a punição dois anos atrás, após não ter contestado a contravenção de vandalismo. Também recebeu a sentença de cinco dias de serviço comunitário em um abrigo para sem-teto e desembolsou cerca de 80 mil dólares em danos para seus vizinhos e foi submetido a aconselhamento de gestão de raiva.