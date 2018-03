Justin Bieber estaria completamente apaixonado pela nova namorada

Foto: Reprodução / Instagram

Após deletar sua conta no Instagram por conta das constantes ofensas que sua namorada, a modelo Sofia Ritchie, 17, vinha recebendo por parte de seus fãs, o cantor Justin Bieber ainda parece longe de sossegar.

"Sofia e Justin estão basicametne em um ninho de amor agora, mas é praticamente impossível que qualquer coisa com essas meninas dure no momento que ele passa em sua vida e carreira. Elas são todas loucas por ele, mas ele não vai sossegar. Estão correndo no mesmo círculo durante anos", contou uma fonte à revista People.

Recentemente, o cantor deixou seus fãs inconformados ao deletar sua conta no Instagram, e em seguida brigando com sua ex-namorada, Selena Gomez.

"Vou tornar meu Instagram privado se vocês não pararem com o ódio. Isso está ficando fora de controle. Se vocês fossem realmente fãs, não seriam tão malvados com as pessoas que eu gosto", afirmou o cantor, que em seguida recebeu as críticas da ex: "Se você não consegue lidar com o ódio, então pare de postar fotos de sua namorada. Isso deve ser especial apenas entre vocês dois".

Justin rebateu: "É engraçado ver que as pessoas que me usaram para chamar atenção ainda tentam apontar o dedo nesta direção. Triste. Todo amor".

"Espero que todos vocês possam ser gentis com meus amigos e uns com os outros. E sim, amo minhas Beliebers", concluiu.