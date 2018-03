Justin Bieber é flagrado nu com modelo em praia no Havaí

Foto: Reprodução/DailyNews/Twitter

Justin Bieber foi clicado completamente nu junto a sua suposta nova namorada, a modelo Sahara Ray. As fotos foram divulgadas pelo tablóide DailyNews, mesmo site que publicou nudes de Orlando Bloom nu na última quinta-feira, 4.

Em seu perfil do Instagram, Sahara postou algumas fotos em que aparece sem a parte de cima, seguidas de algumas fotos com Bieber ao seu lado.

Rapidamente, os usuários do Twitter reagiram às fotos e divulgaram as imagens sem a tarja. A hashtag 'Bem Feito Justin' está entre as mais comentadas do Brasil, fazendo alusão aos pedidos de 'mais privacidade' que o cantor já fez aos fãs. Confira as melhores reações:

