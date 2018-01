Justin Bieber é advertido por posar com animais silvestres

Foto: Reprodução/Instagram

Justin Bieber já se envolveu em diversos problemas com autoridades e a mais recente envolve o Serviço Animal de Toronto, Canadá, que o advertiu por posar com um leão branco nos bastidores de um show na cidade canadense em maio, além de postar foto com um tigre de Bengala na festa de noivado de seu pai em abril.

De acordo com o site TMZ, a entidade advertiu o astro do sucesso 'Sorry' que é ilegal ter gatos exóticos dentro dos limites da cidade e emitiu uma advertência severa para futuras visitas, o aconselhando que tirar fotografias dos animais poderia resultar na apreensão deles.

Além disso, a organização dos direitos dos animais PETA criticou o zoológico Bowmanville, que supostamente forneceu os grandes felinos. Eles disseram: "Nenhuma instalação de cuidados de animais de boa reputação empresta animais exóticos para festas privadas e fotos no Instagram".

Após seu encontro com o filhote de leão, o empresário milionário e amante de animais Alex Haditaghi alegou que Justin queria adotar uma das criaturas. Alex disse: "Fiquei espantado com o quão ótimo ele é com os animais - o quão cuidadoso ele foi".

Ele também explicou como o cantor tem interesse em permanecer na vida do leão. Em entrevista à coluna 'Confidenti@l', do jornal New York Daily News, Alex acrescentou: "Nós ainda não definimos se é uma adoção ou patrocínio".

O empresário, de 38 anos, pretende abrir um "santuário animal de 1.000 a 2.000 acres" na Flórida, Arizona, ou Canadá até o final do ano e acha que Justin seria um grande porta-voz.