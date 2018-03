Justin Bieber deleta conta no Instagram

Os fãs do cantor Justin Bieber não estão aceitando sua nova namorada e usam as redes sociais para demonstrar a insatisfação Foto: Bang Showbiz

"Desculpe, esta página não está disponível", essa é a mensagem que os fãs de Justin Bieber leem quando tentam acessar o perfil do cantor no Instagram. Primeiro, Bieber tornou o perfil privado e após críticas insistentes de seus seguidores sobre sua nova namorada Sofia Richie, 17 anos, ele excluiu a conta. O cantor de 22 anos tinha 77.8 milhões de seguidores.

Após a ameaça de Justin de tornar sua conta privada se os fãs não parassem com os ataques à Sofia, sua ex-namorada Selena Gomez opinou sobre o drama. "Se você não consegue lidar com o ódio, então pare de postar fotos de sua namorada - deve ser especial entre vocês dois apenas. Não fique com raiva de seus fãs. Eles te amam", disse a cantora que também já foi namorada de Bieber.

No entanto, Justin parece não ter gostado do conselho e acusou sua ex. "É engraçado ver as pessoas que me usaram para chamar a atenção ainda tentarem apontar o dedo nesta direção. Triste. Todo amor".