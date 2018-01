Justin Bieber dá soco no rosto de fã

Justin Bieber deu soco na boca de um fã. Foto: Reprodução

E Justin Bieber se envolve em mais um episódio de agressão. Na última terça-feira, 22, o cantor deu um soco na boca de um fã em Barcelona, na Espanha, o fazendo sangrar. As informações são do site TMZ.

Leia também: Justin Bieber garante que está bem após apanhar em uma briga

Bieber estava a caminho do Palau Sant Jordi para um show da Purpose World Tour. Assim que o carro chegou perto do local da apresentação, um fã foi até o veículo e coloca sua mão dentro do carro tentando tocar em Justin. Mas o cantor não gostou e deu um soco nele.

No vídeo abaixo, é possível ver o momento da agressão e a reação do fã, que vai até seus amigos e se mostra indignado com o ocorrido. Assista:

Nas redes sociais, fãs de Justin Bieber brincaram com a situação e a frase 'Faz o murro' está nos tópicos mais comentados do Twitter brasileiro.

"O que o Justin Bieber fez para você?" FAZ O MURRO #MTVStarsJustinBieber pic.twitter.com/oRA1ElEuN6 — manu loves vic (@mattersexual) 23 de novembro de 2016

Tem certos @ fazendo tanto drama, gente nem as fãs do cara tão ligando p isso elas tao fazendo é meme e subindo tag "faz o murro" e vcs aí — lu a (@ddlflowers_) 23 de novembro de 2016