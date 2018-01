Justin Bieber comenta vídeo de ex-'BBB' Mayla: 'Gostosa'

Justin Bieber comentou foto de Mayla - e a internet foi à loucura. Foto: REUTERS/Danny Moloshok | Globo/Paulo Belote

Na última terça-feira, 15, Mayla Araújo, eliminada do Big Brother Brasil 17, fez um ao vivo no Instagram e descobriu que tem um fã bastante conhecido: Justin Bieber.

O cantor fez alguns comentários no vídeo de Mayla. Primeiro, mandou emojis de gatinho e, depois, disse um "hello" (olá, em português). Para completar, ainda a elogiou: 'Hottie' (gostosa, em tradução livre). A ex-BBB não segurou a emoção ao ver os comentários e disse: "Cara, você acabou de comentar na minha live e eu te amo! Eu não acredito, sério! Eu quase tive um ataque cardíaco! Quero muito ir aos seus shows aqui no Brasil".

Os seguidores de Mayla também ficaram surpresos com o comentário. "Estou chocada", disse um, "lacrou", comentou outra pessoa. O nome da ex-participante foi parar nos tópicos mais comentados do Twitter - muita gente sentiu uma 'invejinha' da moça. Confira algumas reações:

bom dia só pra ex-BBB Mayla pro resto só dia msm — laun (@mand4foods) 15 de março de 2017

JB querendo a Ex-BBB Mayla Percebe-se q ele gosta de beleza natural, lindo isso — EMILLY PROTEGIDA (@caraantipatica) 15 de março de 2017