Justin Bieber atropela paparazzo por acidente

Justin Bieber se envolveu em pequeno acidente de trânsito ao sair de uma igreja em Beverly Hills. Foto: Reuters / Mario Anzuoni

O cantor Justin Bieber se envolveu em um acidente de trânsito na noite da última quarta-feira, 26. Quando manobrava seu carro ao sair de um culto religioso em Beverly Hills, na Califórnia, o cantor acidentalmente atropelou um dos paparazzo que cercavam seu carro tentando tirar foto dele.

Socorristas chegaram rapidamente ao local e atenderam o fotógrafo de 57 anos, que foi levado para um hospital local com ferimentos leves. Bieber parou o veículo assim que foi avisado que tinha acertado o paparazzo e ficou no local do acidente até a polícia chegar para prestar esclarecimentos. Ele foi liberado sem ser autuado.

O acidente ocorreu um dia após o cantor de 23 anos anunciar o cancelamento repentino dos show restantes da sua turnê mundial, Purpose, dizendo que precisava de descanso depois de ficar na estrada por dois anos consecutivos.

