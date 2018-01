Justin Bieber aluga mansão de 4,75 milhões de libras na Inglaterra

Enquanto realiza a turnê mundial de Purpose, Justin Bieber está hospedado em uma mansão na Inglaterra avaliada em 4,75 milhões de libras, valor equivalente a R$ 18 milhões. A locação mensal da propriedade é de 17 mil libras, ou seja, R$ 64,9 mil.

De acordo com o jornal Daily Mail, a casa tem sete quartos e dispõe de heliporto, campo de futebol, salão de esportes e piscina cobertos, além de uma academia. A mansão também é equipada com uma adega e uma área de aventura ao ar livre com uma tirolesa.

Por outro lado, longe do luxo, os concertos do cantor de 22 anos têm sido controversos. Em duas datas diferentes, ele discutiu com o público de Manchester, na Inglaterra.No domingo, 23, ele deixou o palco depois de ser vaiado ao interagir com fãs no meio da apresentação, enquanto outros pediam para que ele continuasse a cantar sucessos, como o single Baby, um de seus primeiros sucessos. Na confusão, disse que "Manchester não consegue lidar com conversas, por isso não vou falar."

Após as reclamações do público, o artista se explicou: "A razão pela qual fiquei chateado mais cedo foi porque viajei o mundo todo para vir aqui e dedico minha vida a me apresentar e trazer sorrisos aos rostos das pessoas". "Sinto que as pessoas apenas não estavam me dando o mesmo respeito de volta e dói um pouco, então é por isso. Mas vamos acabar o show com esta última canção... Baby".

Na quinta-feira, 20, em sua noite de abertura em Manchester, Justin pediu silêncio aos fãs durante as canções. Ele disse: "Tentem e fiquem o mais quietos possível. Vocês podem gritar tanto quanto vocês quiserem depois, mas enquanto estou cantando, tentem e fiquem quietos".

O cantor também teria ficado irritado porque os fãs não o escutaram quando começou a falar entre as músicas. "Apenas pensei que poderia ter um momento para dizer algo. Se não, vou apenas começar a cantar. Não me importo de cortar a m***a, porque não preciso falar. Só estou tentando interagir, mas se vocês não querem fazer isso, podemos apenas tocar música".