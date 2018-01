Justin Bieber agradece a Deus ao vencer o iHeartRadio Awards

Justin Bieber agradeceu a Deus pela vitória no iHeartRadio Awards 2016.

O dono do hit "Sorry" - que passou por uma pausa espiritual no último ano - venceu como "Melhor Artista Masculino" no evento, realizado na noite de domingo, 3, em Los Angeles, e acredita que ele deve muito de seu sucesso à sua fé, porque foi o que o ajudou a dar a volta por cima.

Em seu discurso de vencedor, o cantor de 21 anos, que também foi premiado pela categoria "Melhor Fã Clube", declarou: "Obrigado, Deus... Eu passei por momentos muito difíceis. Acho que todos nós. É apenas sobre o crescimento e aprendizado".

Justin Bieber expôs sua fé Foto: Bang Showbiz

Ele finalizou elogiando sua família pelo apoio antes de admitir que sua carreira o afastou de seus meio irmãos Jazmyn, de 7 anos e Jaxon, de 6.

Ele explicou: "Eu quero agradecer a minha família lá em casa. Eu realmente sinto a falta do meu irmão e irmã. Eles estão crescendo tão rápido".

E seu discurso emocionante não foi a única coisa que roubou a atenção do público. Justin também arrancou suspiros com uma performance dos singles "Love Yourself" e "Company".

O popstar pode ter tido uma noite bem cheia, mas ainda arrumou um tempinho para a filha da ex-integrante das Spice Girls, Mel B.

Justin se agachou para ficar na altura da pequena Madison, de 4 anos, e a abraçou para o clique.

Mel elogiou o jovem, o chamando de "o melhor" ao compartilhar a doce imagem em seu Instagram.