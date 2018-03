Juntos há cinco meses, Bárbara Evans planeja casamento com empresário

Foto: Reprodução/Instagram

A modelo e atriz Bárbara Evans já faz planos de casamento com o empresário Antônio Villarejo.

De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, o eles já iniciaram uma conversa sobre ficarem noivos e, em seguida, oficializar a relação.

Bárbara e Antônio moram no mesmo prédio, no Rio de Janeiro, e se conheceram no elevador. Começaram a sair para se conhecerem melhor e já estão juntos há cinco meses.

Neste fim de semana, o casal viajou para o Maranhão e publicou diversas fotos no Instagram. Veja algumas delas:

☀️ Uma foto publicada por Bárbara Evans Clark (@barbaraevans22) em Ago 6, 2016 às 2:38 PDT

Muito obrigado pela recepção @renatozenni @analuizazenni @carols_bacelar foi incrível nosso fds Uma foto publicada por Antonio Villarejo (@tonyvillarejo) em Ago 7, 2016 às 3:07 PDT

Encantada com tanta beleza!!! Não sei como agradecer!!! Muito obrigada por tudo, principalmente pela companhia. Esperamos vocês aqui no Rj ☀️ Uma foto publicada por Bárbara Evans Clark (@barbaraevans22) em Ago 7, 2016 às 1:53 PDT