Junior Lima publica a primeira foto de Otto

Junior Lima Foto: Ze Paulo Cardeal/Globo/Divulgação

O cantor Junior Lima postou a primeira foto do filho Otto neste sábado, 7.

A imagem foi publicada no Stories do Instagram de Junior, e mostra pouco do rosto do bebê, mas revela o carinho do pai com o filho.

Otto nasceu no último domingo, 1º, na casa do cantor e de Monica Benini. O parto foi humanizado.

Confira a foto: