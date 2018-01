Juliano Laham comemora 1 ano de namoro e faz surpresa para Juliana Paiva

Casal de atores completou primeiro ano de relaciomamento Foto: Instagram/julianolaham

Os atores Juliano Laham e Juliana Paiva comemoraram 1 ano de namoro em clima de romance. No Instagram, os dois postaram foto da surpresa que Laham fez para a companheira. Ele decorou a cama do casal com pétalas de rosas formando um coração e os dizeres ‘1 ano’, ‘I Love You’, e as iniciais ‘JJ’.

“Surpresa tchubiruba! Um ano juntos preenchidos de muito amor, cumplicidade e respeito. Obrigado por me fazer sentir completo e apaixonado todos os dias por você. Eu te amo”, escreveu o ator.

Paiva também divulgou imagem do momento e respondeu o namorado: “Um ano do seu ladinho! Obrigada por todo o seu amor, por ser meu amigo e acima de tudo o meu companheiro (acho que essa é a palavra que mais te define)! Você me faz muito feliz e amo o caminho que estamos trilhando juntos! Talvez seja você. O tempo vai dizer. De qualquer forma, obrigado por me fazer dormir sorrindo. Te Amo!”.

Juliana atualmente interpreta Simone em A Força do Querer, enquanto Juliano viveu o lutador Rômulo na última temporada de Malhação.