Juliane Almeida dá à luz e posta vídeo dançando 'Vem Neném' no parto

Juliane Almeida ao lado do marido Michael Moraes e do filho Michael Foto: Instagram/@julianealmeida

A dançarina Juliane Almeida, ex-morena do grupo É o Tchan!, comemorou mais do que o Dia das Mães no último domingo, 13: ela deu à luz Michael, seu primeiro filho com o marido Michael Moraes.

“Foi o maior presente que eu poderia ganhar”, escreveu Juliane. Ela ainda contou que o parto foi normal e postou um vídeo dançando a música Vem Neném, do grupo Harmonia do Samba, nos intervalos das contrações.

O marido também participou do vídeo mas, longe de ter o rebolado da mulher, desistiu logo e deu um beijo na barriga de Juliane ao pedir que o filho nascesse. “Sua mamãe foi uma guerreira, um orgulho que não cabe no meu peito. Amo vocês com todas as minhas forças", escreveu Michael em seu Instagram.

Confira a dança de Juliane: