Juliana Paiva recebe surpresa do namorado Juliano Laham

Juliana Paiva e Juliano Laham estão namorando há quatro meses. Foto: Reprodução/Instagram

Em comemoração aos quatro meses de namoro, Juliano Laham resolveu fazer uma surpresa para Juliana Paiva: ela ganhou um buquê de rosas vermelhas em sua cama.

A atriz compartilhou o presente em seu perfil do Instagram com uma legenda agradecendo e se declarando para o namorado. "Me faz cada dia mais feliz tendo a certeza de que estamos juntos percorrendo o caminho certo!", disse Juliana.