Juliana Paiva e Juliano Laham são vistos em clima de romance

Os rumores de Juliana Paiva e Juliano Laham estariam juntos começaram há algumas semanas, mas fotos que começaram a circular nesta terça-feira, 24, deram ainda mais força a essa possibilidade. Os atores foram vistos abraçados e de mãos dadas nas imagens.

Atualização. Nesta segunda-feira, 30, a atriz confirmou o romance nos bastidores do programa Mais Você. "Ele é um cara superbacana. A gente está junto e está feliz. O Ju eu já conhecia antes disso tudo, dessa história toda [a participação no reality] mas a gente está junto só agora", segundo o Gshow.

O ator Juliano Laham é filho de libaneses e foi um falso participante da última edição do Big Brother Brasil. Ele entrou na casa para testar os últimos cinco participantes, que acreditavam que ele vinha do BBB do Líbano. Durante sua breve participação, Laham se envolveu com a participante Munik. A divulgação das fotos deu o que falar: o termo Juliana Paiva e Juliano Laham foi um dos mais comentados do Twitter desde a manhã desta terça. Os tweets se dividiram entre elogios e críticas ao novo casal - principalmente por aqueles que acreditavam num futuro para o ator e a ex-BBB.

