Juliana Paes e Paolla Oliveira dançam ‘À Vontade’, de Ivete Sangalo

As duas atuam juntas na novela 'A Força do Querer' Foto: Fabio Motta/ Estadão | Filipe Araujo/ Estadão

Juliana Paes e Paolla Oliveira se mostraram muito amigas ao publicar um vídeo na manhã do último domingo, 6, em que dançam à nova música de Ivete Sangalo, À Vontade. O videoclipe do hit foi divulgado oficialmente no Fantástico.

“Até Bibi e Jeiza [estão] se jogando”, escreveu Juliana, se referindo às personagens de ambas em A Força do Querer. Já Paolla lembrou a seus quase sete milhões de seguidores que o clipe da cantora baiana estrearia no Fantástico daquele dia. “Eu e Juliana Paes já entramos no clima”, disse.

Confira as duas atrizes dançando:

#iveteavontade ❤️ Até #bibi e #jeiza se jogando hehehehehe Uma publicação compartilhada por Juliana Paes. Actress. Brazil (@julianapaes) em Ago 6, 2017 às 9:53 PDT