Juliana Alves rebate críticas sobre ter saído sem a filha: 'Como as pessoas falam sem saber'

Juliana Alves deu à luz Yolanda, sua primeira filha, em setembro. Foto: Silvana Garzaro/ESTADÃO

No último domingo, 15, Juliana Alves publicou uma foto em seu Instagram marcando presença na festa da Unidos da Tijuca comemorando a escolha do samba para o Carnaval 2018. A atriz, porém, recebeu muitas críticas nos comentários por ter deixado a filha, que nasceu no dia 21 de setembro, com o pai.

Por conta disso, algumas horas depois Juliana fez uma publicação rebatendo as críticas que recebeu, deixando claro que sua filha estava sob os cuidados do pai e que ela se ausentou por pouco tempo.

Uma publicação compartilhada por Juliana Alves (@julianaalvesiam) em Out 15, 2017 às 8:13 PDT

"Eu e meu marido optamos por não ter babá, principalmente nesta fase inicial de vida da nossa filha. Queremos curtir cada momento e fortalecer nossos vínculos. Ontem, fizemos um esquema para que eu pudesse estar durante aproximadamente 30 minutos em um evento importante da minha escola de samba. Amamentei e, no caminho, com o balanço do carro, ela dormiu. Ficou com o pai em local silencioso e muito próximo, e eu sempre conferindo o celular, apreensiva, porque é tudo muito novo para mim", explicou Juliana.

Ela então falou sobre as críticas que leu. "Em nenhum momento ela sentiu minha falta, mas li uns comentários onde me marcaram... Como as pessoas se incomodam com a vida das outras! Como as pessoas falam sem saber. Eu estou me sentindo bem e minha filha está muito bem, ela mama na hora que quer porque eu não saio de perto dela. Mas, como tantas mulheres, eu também lavo louça, leio, tomo banho, enquanto ela dorme. Não estou escrevendo isso para dar satisfação, apenas tenho responsabilidade com as informações que exponho e acho melhor esclarecer. Estamos muito felizes", finalizou.

Dessa vez, muitos seguidores carinhosos elogiaram a posição da atriz e disseram que ela não deve explicações a ninguém. "Você está certíssima! Não ligue para esses comentários de gente desocupada", comentou uma seguidora.