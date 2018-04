Juiz libera astro de Bollywood condenado por caçar animais silvestres

Salman Khan chegando ao aeroporto de Jodphur após Justiça colocá-lo em liberdade. Foto: AFP Photo/Divulgação

Um juiz indiano autorizou no último sábado, 7, a liberação sob fiança do conhecido ator de Bollywood Salman Khan, que foi condenado a cinco anos de prisão por ter matado animais silvestres há 20 anos, informou um de seus advogados.

O ator de 52 anos deixou a prisão de Jodhpur, no Estado de Rajastán, durante o dia. Mahesh Bora, advogado dele, disse que um juiz pediu fiança de 50 mil rupias, cerca de R$ 2,6 mil.

Após a condenação a cinco anos de prisão, os advogados do ator anunciaram que apelariam, o que dava a possibilidade de uma liberdade condicional.

Na quinta-feira, 5, o tribunal de Jodhpur deu a sentença por Salman Khan ter matado dois veados de uma espécie pouco comum durante uma caça em 1998. Na ocasião, o ator gravava um filme no oeste da Índia.

No último sábado, fãs se aglomeraram no exterior do tribunal e chamaram pelo nome dele ao som de tambores depois do anúncio da liberação.

Salman Khan já esteve na prisão por diferentes motivos. Em 2015, foi absolvido por atropelar um grupo de moradores de rua em 2002, na cidade de Bombay, em que deixou um morto e quatro feridos. Atualmente, a Corte Suprema analisa um recurso contra a decisão.

Ele também foi acusado de caça ilegal de gazelas, o que enfureceu a comunidade dos Bishnois, que se considera guardiã da fauna local e apresentou uma denúncia contra ele. Nesse caso, Khan foi condenado em primeira instância, mas foi liberado após apelação.

Segundo a revista Forbes, Salman Khan ganhou US$ 37 milhões em 2017, o que fez dele o segundo ator melhor pago de Bollywood, atrás apenas de Shah Rukh Khan. Os dois estão entre os dez que mais ganham dinheiro no mundo dentro da profissão.

Com informações da agência AFP