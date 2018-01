Jovem acusa Dudu Camargo de agressão durante namoro

Jovem que se diz ex-namorado de Dudu Camargo relatou situações de abuso em rede social. Foto: Cena do jornal 'Primeiro Impacto', do SBT

Desde o último domingo, 18, Dudu Camargo virou assunto nas redes sociais ao ter protagonizado, ao lado de Maísa, uma situação constrangedora no Programa Silvio Santos. Agora, Dudu é alvo de uma nova polêmica: um jovem que se diz ex-namorado do apresentador acusa-o de abuso sexual e agressão física.

No relato feito no Facebook, Robert Oliveira relata momentos do relacionamento abusivo que teria tido com Dudu. Para corroborar com a história, ele postou fotos ao lado do apresentador.

"Muitos o conhecem como o cara chato que apresenta o jornal da manhã, mas eu o conheço como o ex abusivo que fez coisas imperdoáveis. Estava tudo bem, até ele começar a ser agressivo e babaca. Gritava, ficava de cara feia, falava m***a, e eu também, mas ele foi ao extremo. Ele estava tão vidrado em ser um astro da TV que esqueceu que tinha um relacionamento e começou a me tratar como lixo, até que ele me machucou feio, arranhou meu braço e deixou uma cicatriz em uma de nossas brigas. Não sou santo, claro que tentei revidar para me defender. Mas apenas uma vez", começou o jovem.

Depois, ele continua dizendo que as brigas e abusos ficaram cada vez mais frequentes e relata o comportamento explosivo de Dudu, não só com ele, mas com a própria família. "Não contente, ele me bateu duas, três, quatro vezes. Várias vezes. Já cheguei em casa com o rosto machucado e tive que mentir para minha mãe, mas ela não era e nem é burra, sabia o que havia acontecido. Na escola, todos perguntavam e eu mentia, achando que estava tudo bem, mas não estava. Eu estava tão apaixonado que não conseguia sair daquele pesadelo", continuou.

Robert ainda relatou ter sofrido abuso sexual por parte do ex. "Em um relacionamento você consequentemente transa com a pessoa, e no começo era bom, era normal. Mas, depois das agressões, eu fiquei tão em choque que inventava que estava doente para não ter que fazer nada com ele. Até que ele começou a falar coisas horríveis para mim, começou ficar tão frustrado que começou a forçar coisas dizendo que se eu não fizesse, era pra eu ir embora e nunca mais voltar, e que se eu voltasse, ele me trataria pior do que já estava tratando. Eu estava louco e assustado, a escola chamou minha mãe pra conversar, pois estavam com medo de que eu fizesse algo comigo mesmo, meu psicológico estava destruído e eu fiquei com depressão", completou.

Confira a publicação completa abaixo:

Robert foi procurado pela reportagem, mas não se pronunciou até o momento. A assessoria do SBT disse que não comenta a vida pessoal de seus funcionários e o empresário do apresentador também foi procurado por telefone, mas não houve retorno.