José Loreto tem crise de apendicite e é internado

Foto: Reprodução/Instagram @joseloreto

Atualizado em 15/02, às 12h40

O ator José Loreto passou mal na noite de segunda-feira, 13, com uma crise de apendicite. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Loreto.

Ainda segundo a assessoria, ele foi "prontamente assistido por uma equipe médica", foi submetido a cirurgia na tarde de terça-feira, 14, e passa bem. O ator continua sob observação médica na manhã de quarta-feira, 15.

Loreto está no ar atualmente na Globo, no programa Amor & Sexo, e tem papel na peça A Paz Perpétua, em cartaz no Rio de Janeiro. O ator protagonizou recentemente o filme Mais Forte que o Mundo no papel do lutador José Aldo.