José Loreto recebe alta depois de cirurgia de apendicite

Foto: Reprodução/Instagram @joseloreto

José Loreto já está em casa, depois de passar por uma cirurgia de apendicite, informa a assessoria de imprensa do ator.

Na segunda-feira, 13, Loreto teve uma crise de apendicite e foi levado ao hospital. Ele foi submetido a uma cirurgia na terça-feira, 14, e continuou internado até a tarde de quarta, 15.

Ainda segundo a assessoria, atualmente ele se recupera em casa.

Loreto está no ar na Globo, no programa Amor & Sexo, e tem papel na peça A Paz Perpétua, em cartaz no Rio de Janeiro. O ator protagonizou recentemente o filme Mais Forte que o Mundo no papel do lutador José Aldo.