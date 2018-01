José Loreto afirma ter 'sintomas' de gestação: 'Me sinto grávido'

José Loreto e Débora Nascimento Foto: Reprodução de 'Encontro com Fátima Bernardes' (2018) / Globo

Durante participação dançante no Encontro com Fátima desta sexta-feira, 12, o ator José Loreto falou a respeito da gravidez de sua mulher, a atriz Débora Nascimento, e revelou que também se sente 'grávido'.

"Olha, o sintoma começou que eu engordei [risos]. Mas eu senti. Nos primeiros três meses eu dava uma enjoada também. Às vezes parecia que meus hormônios [ficavam] iguais aos dela. Eu senti uma gravidez por osmose", contou.

Em seguida, concluiu: "A gente fica muito próximo, eu fico sugando todas as informações dela, e ela vem cheia de conteúdo tão legal, me impregna tanto que eu realmente tive vários sintomas, como se eu fosse um homem grávido, e eu sou, eu me sinto grávido."

José também aproveitou para dançar inúmeras músicas no palco do programa, como Vai Malandra e Despacito. Confira alguns dos momentos abaixo: