Jornal diz que Dilma ouve músicas de Beyoncé e internautas fazem memes

A presidente afastada Dilma Rousseff estaria focando em sua saúde, malhando e ouvindo as músicas de Beyoncé. Foto: Reprodução

De acordo com informações do jornal O Dia, o ex-ministro Ricardo Berzoini afirmou que a presidente afastada Dilma Rousseff teria desistido de voltar ao cargo e tem se concentrado em melhorar a sua saúde com malhações, além de ouvir muito as músicas da cantora Beyoncé.

Rapidamente, a informação de que Dilma esteja dedicada ao repertório da cantora norte-americana se tornou o mais novo meme das redes sociais, rendendo comentários e imagens criativas dos internautas.

Confira a nossa seleção:

quando eu crescer quero ser igual a dilma; desistir e malhar muito e ouvir beyonce — naime (@madokinhamagica) July 12, 2016

"Dilma já desistiu de voltar à Presidência e tem ouvido Beyoncé" não precisa fazer meme sobre o brasil, o brasil por si só é um meme — paula (@protelando) July 12, 2016

minina dilma malhando escutando beyoncé eu já imagino dilma entrando em formation rainha mesmo — illyria (@yoncesf) July 12, 2016

Dilma está bem e tem ouvido Beyoncé, diz ex-ministro - https://t.co/jm0GodEP8D pic.twitter.com/v5tYP1nCJt — BEYHIVE .com.br (@beyhiveweb) July 12, 2016

malhando muito e ouvindo beyoncé tal como dilma rousseff — Victor Ac (@_vcitro) July 12, 2016