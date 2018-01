Jorge, da dupla Jorge e Mateus, e Ina Freitas postam primeira foto do filho

Foto: Reprodução/ Instagram

Ina Freitas, esposa de Jorge, da dupla Jorge e Mateus, postou a primeira foto do filho do casal, Davi. O registro, postado no Instagram da mãe, foi do momento em que a criança nasceu, na última terça-feira, 20. O casal está junto há cinco anos e Davi é o primeiro filho deles.

"Aqui está minha eterna luz; Uma luz de novos planos e de novos momentos. Essa luz está cheia de encantos, cheio de magias, cheio de vida. Esta luz é o fruto de dois corações, é o mais novo ser do mundo. Um ser lindo, tão pequeno... Anjinho... Que veio para ensinar o que é amor. #principedavi", escreveu Ina na legenda.

O clique foi do fotógrafo Rubens Cerqueira, que também registrou o teste do pezinho de Davi.