Jorge, da dupla com Mateus, cancela ida a Maceió por problema no avião

Jorge iria participar da gravação do DVD de Jonas Esticado em Maceió (AL). Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Jorge, da dupla Jorge e Mateus, não pôde participar da gravação do DVD de Jonas Esticado em Maceió (AL), como estava combinado, por conta de um problema no avião. Segundo comunicado da produtora do DVD, o avião teve problemas elétricos e também não seria indicado viajar por causa do mau tempo.

O sertanejo então fez um vídeo se desculpando pelo ocorrido: "Jonas, me desculpa, cara, a gente está aqui desde às 14h, mas talvez até seja um aviso de Deus que não é pra gente ir. E, infelizmente, a gente não vai conseguir cumprir esse compomisso com você hoje. Mas dia 10, se você quiser, estou firme aí pra gente gravar a música junto em Fortaleza. Desculpa, mais uma vez, é coisa que não depende da gente, é pra nossa segurança, para o bem maior, talvez seja mesmo um aviso de Deus. Então, meu irmão, boa sorte aí, fica com Deus e tamo junto".

Por meio de sua assessoria de imprensa, Jonas lamentou a ausência de Jorge, mas disse que o importante era que ele estava bem. "Vamos ter outras oportunidades de gravar juntos e cantarmos muito por esse país a fora. O DVD vai ser lindo e vamos com tudo", completou.