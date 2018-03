Jonathan Azevedo leva jovens de comunidade pobre do Rio para assistir a 'Pantera Negra' no cinema

Jonathan Azevedo. Foto: Globo/Mauricio Fidalgo/Divulgação

O filme Pantera Negra, o primeiro da Marvel a ter um herói negro, está inspirando uma série de boas ações ao redor do mundo – em São Paulo, em Porto Alegre (RS) e por várias vezes nos Estados Unidos, por exemplo. Mas não foram apenas personalidades americanas que usaram o filme como exemplo de representatividade: o ator Jonathan Azevedo, que ficou conhecido por interpretar Sabiá em A Força do Querer, levou cem jovens de uma comunidade pobre do Rio de Janeiro ao cinema para assistir ao filme.

De acordo com o jornal Extra, os jovens moram na Cruzada São Sebastião, que fica na zona sul da cidade, e foram levados para assistir à sessão em 3D no cinema do Shopping Leblon na última quarta-feira, 28. Lá, eles tiveram direito a pipoca e refrigerante.

"É importante refletir sobre o momento em que vivemos, e esse filme fala de um universo que não é só o de hoje", disse o ator em discurso antes do filme.

Jonathan publicou uma foto do momento em seu Instagram. "Missão é levar positividade e sabedoria. Gratidão a todos os que incharam a minha alma de luz. A escravidão é pior do que a morte. Panteras negras", escreveu na legenda.