Jon Snow e Ygritte não são um casal só em Game of Thrones

Quando Kit Harington esteve no Brasil, em janeiro deste ano, houve uma especulação na imprensa e nas redes sociais a respeito de um possível envolvimento do astro de Game of Thrones estivesse envolvido com Grazi Mazzafera.

No entanto, ontem (3), no tapete vermelho do Olivier Awards, em Londres, o intérprete de John Snow assumiu o romance com outra atriz: Rose Leslie, a Ygritte de Game of Thrones.

No começo do ano, Rose e Harigton foram vistos de mãos dadas em um shopping em Los Angeles e, há uma semana, foi divulgado um GIF do casal se beijando. Mas foi na chegada ao evento que eles confirmaram o relacionamento.