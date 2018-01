JoJo lança novo clipe dez anos depois de seu último álbum

Cantora passou dez anos sem lançar álbum, apenas EPs e mixtapes. Foto: Divulgação

A artista JoJo, que bombou nas rádios em 2006 com o single Too Little Too Late, passou um bom tempo fora dos holofotes, mas nesta quinta-feira, 28, ela lançou seu novo clipe: F*** Apologies, com participação do rapper Wiz Khalifa. Seu novo álbum será lançado ainda este ano.

A cantora ficou tantos anos sem novos lançamentos por conta de problemas com sua antiga gravadora, a Blackground Records, que engavetava todas as suas músicas e álbuns. Em 2013, ela finalmente resolveu processar a empresa para se livrar do contrato e, ao conseguir um acordo, foi liberada e assinou com a Atlantic Records em janeiro de 2014.

Ainda que não tenha lançado álbuns e clipes, JoJo lançou algumas mixtapes e EPs divulgadas na internet e seu terceiro álbum já tem data de estreia: 14 de outubro de 2016. Atualmente, a artista está abrindo a turnê do Fifth Harmony na América do Norte, que tem ingressos sobrando nos locais das apresentações.

Assista ao clipe abaixo: