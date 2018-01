Johnny Hooker reclama de Tatá Werneck no Twitter e ela responde

Tatá não deixou a crítica passar sem resposta Foto: Silvana Garzaro/Estadão

O cantor Johnny Hooker criticou no Twitter a apresentadora do Prêmio Multishow 2017, Tatá Werneck, por ela não saber pronunciar seu nome. Hooker concorreu na categoria de melhor canção do ano com Flutua, gravada em parceria com Liniker. “Tem que aprender a falar o nome dos indicados quando apresenta uma premiação, viu? Estudo básico do roteiro", publicou o músico.

Tatá, em tom que deixava em dúvida se estava ou não sendo irônica, respondeu: “Se soubesse o perrengue que é apresentar com uma plateia que não aplaude os colegas de trabalho, nos entenderia mais ” Os fãs do cantor entraram na pilha e passaram a reclamar da apresentadora.

No entanto, os dois artistas logo trataram de apaziguar a situação. Rolou até ‘convite’ para um encontro na festa de encerramento da premiação. “Você vem na festa? Te espero pra dar um beijo então!”, comentou Hooker, depois de Tatá dizer que era seu fã e que havia visto três shows do músico. “Sem brigas. Já basta o mundo brigando e a gente tentando alegrar”, resumiu a humorista.

Com 16 categorias — nove de voto popular, sete escolhidas por um júri —, o Prêmio Multishow ocorreu na noite da última terça-feira, 24, no Rio de Janeiro. Além de Tatá, a cerimônia também teve Fábio Porchat como apresentador. A grande premiada foi Anitta, que venceu nas categorias Melhor Cantora, Melhor Música e Música Chiclete.

