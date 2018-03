Amber Heard e Johnny Depp. Foto: Divulgação

Johnny Depp teria tentado sufocar Amber Heard com um travesseiro, de acordo com um amigo da atriz. Ela teria enviado uma mensagem para seu amigo durante o suposto ataque em dezembro de 2015 e, quando o colega correu em seu auxílio, ele disse ter encontrado Amber cheia de hematomas.

"Cheguei ao apartmento dela e a encontrei com um corte e com o lábio sangrando, um olho inchado e um pedaço de cabelo faltando do topo de sua cabeça. Este incidente realmente mexeu comigo, porque ela confiou em mim naquele dia que temia por sua vida depois que Johnny, embriagado, tentou sufocá-la com um travesseiro", disse a fonte disse à coluna Page Six, do jornal New York Post.

"Eu testemunhei pessoalmente as consequências do comportamento violento e abusivo de Johnny Depp em relação a ela em muitas ocasiões", completou. O Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou que já está investigando as acusações de violência doméstica feitas por Amber contra Johnny. O ator, por sua vez, negou todas as acusações.

Essa notícia vem apenas horas depois que a equipe jurídica da atriz, de 30 anos, afirmou que ela não disse à polícia sobre o abuso porque queria "proteger sua privacidade e a carreira de Johnny", mas agora ficou sem escolha, a não ser envolver a polícia para "deixar as coisas claras"

"Como resultado da decisão de Amber de recusar um depoimento inicial à polícia de Los Angeles, seu silêncio tem sido usado contra ela pela equipe de Johnny. Amber não contou o fato à polícia em uma tentativa de proteger sua privacidade e a carreira de Johnny. A equipe de Johnny obrigou Amber a dar uma declaração à polícia para deixar as coisas claras quanto aos fatos verdadeiros, já que ela não pode continuar exposta às alegações falsas e maliciosas que infectaram a mídia. Amber sofreu de abuso físico e psicológico nas mãos de Johnny durante anos", disse um dos representantes da atriz em comunicado enviado à imprensa americana.

Nesta quarta, a revista People divulgou três novas fotos que foram tiradas no dia do incidente em dezembro. As fotos coincidem com as descrições de Amber dadas pelo amigo ao encontrá-la após a suposta tentativa de sufocamento.