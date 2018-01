Johnny Depp espera que casamento seja finalizado rapidamente

Foto: Bang Showbiz

Johnny Depp espera que seu curto casamento de 15 meses seja finalizado rapidamente. Amber Heard pediu o divórcio do ator na segunda-feira, 23, citando diferenças irreconciliáveis, apenas três dias após a morte da mãe dele, Betty Sue Palmer, e o astro quebrou o silêncio sobre a separação.

"Dada a brevidade deste casamento e a perda mais recente e trágica da mãe dele, Johnny não vai responder a qualquer uma das histórias picantes, falsas, fofocas, desinformação e mentiras sobre sua vida pessoal. Esperamos que a dissolução deste casamento curto seja resolvida rapidamente", disse seu representante através de comunicado enviado à imprensa.

O galã de Piratas do Caribe teria rejeitado o pedido de pensão da atriz. Acredita-se que o casal assinou um acordo pré-nupcial antes de eles se casarem, em fevereiro de 2015, em Los Angeles, para que a mãe dele pudesse participar, seguido por outra cerimônia nas Bahamas. Nos documentos do divórcio, Amber afirmou que o par se separou em 22 de maio, dois dias antes do falecimento de Betty.

Na sequência das notícias de sua separação, alguns sugeriram que Amber era detestada pela família de Johnny, mas os amigos dela descartaram tais alegações. Também foi relatado que Amber celebrou seu último aniversário sem Johnny, semanas antes de ela pedir o divórcio.

O ex-casal se conheceu no set do filme Diário de um Jornalista Bêbado, em 2011.

Johnny se divorciou de sua primeira esposa, a maquiadora Lori Anne Allison, em 1985, após dois anos de casamento. Em 2012, ele se separou de sua parceira de longa data, a atriz francesa Vanessa Paradis - com quem ele teve dois filhos - após 14 anos juntos. Já Amber manteve um relacionamento de três anos com a ex-namorada Tasya van Ree até 2011.