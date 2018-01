John Legend sobre seus professores: 'Fizeram com que eu tivesse uma carreira de sucesso'

John Legend agradeceu a seus professores por terem acreditado em seu potencial como escritor. Foto: REUTERS/Eduardo Muñoz Alvarez

John Legend escreveu um artigo para o Huffington Post no qual compartilha algumas memórias sobre sua época na escola e homenageia professores. O texto é intitulado "Ao empoderar professores, nós podemos equilibrar o campo de partida para todos os estudantes".

"Eu ainda lembro quando eu estava no pódio durante a minha formatura do ensino médio, olhando para todos. Cerca de 50% dos meus colegas desistiram de sua educação e saíram da escola", ele falou.

Ele disse que em Springfield, Ohio, onde ele cresceu, sucesso não era uma expectativa para pessoas jovens. "Olhando para trás, eu percebo, que, se não fosse por alguns professores terem despertado minha paixão, eu nunca teria tido amor por aprender e confiança para seguir meus sonhos. Meu professor de inglês, o senhor Bodey, foi essencial na jornada da educação que eu tive durante a escola e na minha carreira. Até a aula dele, eu nunca realmente acreditei na minha habilidade como escritor".

Legend conta que esse professor reconheceu seu potencial e falou que ele escrevia com "criatividade, de forma clara e com paixão", e diz que, junto com outros professores, o fez ganhar "confiança" em seus talentos e o fez desafiar a si mesmo. "Eles fizeram com que eu me formasse como segundo melhor da sala, que fizesse o discurso na formatura. Eles fizeram com que eu conseguisse uma bolsa na Universidade da Pensilvânia, uma graduação em Inglês e uma carreira de sucesso como cantor e compositor", continuou.

Ao contar sua experiência, Legenda espera inspirar outros professores. "Professores têm uma posição única capaz de fazer os potenciais [dos alunos] serem despertados e incentivados" e que deve o sucesso de sua carreira aos "professores que acreditaram e encorajaram-o" a escrever.